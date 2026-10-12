Oktagon 95 Karlovy Vary: Kincl jde na Humburgera
Velká česká bitva. Bývalý vládce střední váhy Patrik „Inspektor“ Kincl může dostat šanci znovu zabojovat o titul, stejné ambice ale má i Dominik Humburger. Kdo se k očekávanému zápasu propracuje a vyzve buď Krzysztofa Jotka, nebo Macha Muradova?
Zkušený Kincl, který má na kontě více než 40 profesionálních zápasů, se oklepal ze dvou nečekaných porážek a poslední dva duely zvládl, mladší Humburger toho za sebou tolik nemá, v Oktagonu ale prohrál jen jednou. Sledujte zápas 17. října od cca 23:30, čas se může ještě změnit.
|Datum:
|sobota 17. října od 23:30
|Dějiště:
|Mattoni Arena, Karlovy Vary
|Věk:
|37 – 30
|Výška:
|180 cm – 188 cm
|Kurzy:
|například u Synot Tipu zde
|Živý přenos:
|Tipsport zde, Chance zde
Kde sledovat Kincl vs. Humburger živě? Live stream i přenos v TV
Sledovat nejen duel Patrika Kincla s Dominikem Humburgerem, ale i všechny ostatní z galavečeru Oktagon 95 v Karlových Varech, mohou zájemci následovně:
- u sázkových kanceláří – živě u Tipsportu zde
- v televizi – placený kanál Premier Sport 3 Extra
- oficiální PPV (pay-per-view) – na webu Oktagonu
Kincl – Humburger: jaké jsou aktuální kurzy a kdo je favorit
Kurzy na tento očekávaný duel už od počátku favorizovaly Kincla, postupem času spadla hodnota z 1,60 až na současných 1,35 – 1,45. Humburger má momentálně kurz okolo 2,90.
Patrik Kincl začal s MMA už v roce 2007, do této doby posbíral ze 42 zápasů celkem 30 výher a 12 porážek. Prošel například ruskou ACB nebo polskou KSW, pod Oktagonem je od roku 2022. Z osmi duelů má bilanci 6-2.
Dominik Humburger je kromě zápasníka také voják, s profesionálním MMA začal až v roce 2021. Během poměrně krátké kariéry (bilance 12-3-0) také stihl zápasit v polské KSW, mihl se i v RFA. V Oktagonu stihl zatím čtyři zápasy, nestačil stejně jako jeho dnešní soupeř pouze na Kerima Engizeka.
|Sázkovka
|Kincl
|remíza
|Humburger
|Synot Tip
|-
|-
|Tipsport
|1,36
|55
|2,89
|Chance
|1,36
|55
|2,89
|Fortuna
|1,45
|2,55
|MerkurXTip
|1,36
|2,90
|Kingsbet
|1,36
|2,90
Kurzy v tabulce odpovídají době psaní tohoto textu a mohou se do začátku zápasu ještě několikrát změnit. Očekávaný duel střední váhy bude dostupný i v LIVE sázkách, které jsou k dispozici po celou dobu trvání zápasu.
Vstupní bonusy pro Oktagon 95 od sázkových kanceláří
Herní účet lze mít založený klidně u všech sázkových kanceláří, přehled aktuálních bonusů najdete v tabulce níže. Uvedené vstupní bonusy využijete třeba právě na zápas Patrik Kincl vs. Dominik Humburger.