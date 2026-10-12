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Kincl vs. Humburger na Oktagonu 95: Kurzy a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  16:23

Patrik Kincl bude v sobotu 20. května zápasit v O2 areně s Karlosem Vémolou o titul šampiona střední váhy. | foto: OKTAGON MMA

Hlavním zápasem MMA turnaje Oktagon 95 je Patrik Kincl vs. Dominik Humburger. Duel ve střední váze je na programu 17. října 2026 před půlnocí, sledujte jej v přímém přenosu online.

Oktagon 95 Karlovy Vary: Kincl jde na Humburgera

Velká česká bitva. Bývalý vládce střední váhy Patrik „Inspektor“ Kincl může dostat šanci znovu zabojovat o titul, stejné ambice ale má i Dominik Humburger. Kdo se k očekávanému zápasu propracuje a vyzve buď Krzysztofa Jotka, nebo Macha Muradova?

Zkušený Kincl, který má na kontě více než 40 profesionálních zápasů, se oklepal ze dvou nečekaných porážek a poslední dva duely zvládl, mladší Humburger toho za sebou tolik nemá, v Oktagonu ale prohrál jen jednou. Sledujte zápas 17. října od cca 23:30, čas se může ještě změnit.

Kincl vs. Humburger na Oktagonu 95 – informace
Datum:sobota 17. října od 23:30
Dějiště:Mattoni Arena, Karlovy Vary
Věk:37 – 30
Výška:180 cm – 188 cm
Kurzy:například u Synot Tipu zde
Živý přenos:Tipsport zde, Chance zde

Kde sledovat Kincl vs. Humburger živě? Live stream i přenos v TV

Sledovat nejen duel Patrika Kincla s Dominikem Humburgerem, ale i všechny ostatní z galavečeru Oktagon 95 v Karlových Varech, mohou zájemci následovně:

  • u sázkových kanceláří – živě u Tipsportu zde
  • v televizi – placený kanál Premier Sport 3 Extra
  • oficiální PPV (pay-per-view) – na webu Oktagonu

Dominik Humburger slaví výhru na turnaji Oktagon 74.

Kincl – Humburger: jaké jsou aktuální kurzy a kdo je favorit

Kurzy na tento očekávaný duel už od počátku favorizovaly Kincla, postupem času spadla hodnota z 1,60 až na současných 1,35 – 1,45. Humburger má momentálně kurz okolo 2,90.

Patrik Kincl začal s MMA už v roce 2007, do této doby posbíral ze 42 zápasů celkem 30 výher a 12 porážek. Prošel například ruskou ACB nebo polskou KSW, pod Oktagonem je od roku 2022. Z osmi duelů má bilanci 6-2.

Dominik Humburger je kromě zápasníka také voják, s profesionálním MMA začal až v roce 2021. Během poměrně krátké kariéry (bilance 12-3-0) také stihl zápasit v polské KSW, mihl se i v RFA. V Oktagonu stihl zatím čtyři zápasy, nestačil stejně jako jeho dnešní soupeř pouze na Kerima Engizeka.

Oktagon 95: Patrik Kincl vs. Dominik Humburger – kurzy
SázkovkaKinclremízaHumburger
Synot Tip--
Tipsport1,36552,89
Chance1,36552,89
Fortuna1,452,55
MerkurXTip1,362,90
Kingsbet1,362,90

Kurzy v tabulce odpovídají době psaní tohoto textu a mohou se do začátku zápasu ještě několikrát změnit. Očekávaný duel střední váhy bude dostupný i v LIVE sázkách, které jsou k dispozici po celou dobu trvání zápasu.

Vstupní bonusy pro Oktagon 95 od sázkových kanceláří

Herní účet lze mít založený klidně u všech sázkových kanceláří, přehled aktuálních bonusů najdete v tabulce níže. Uvedené vstupní bonusy využijete třeba právě na zápas Patrik Kincl vs. Dominik Humburger.

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