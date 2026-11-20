UFC Fight Night 294 živě: sledujte live stream u Tipsportu nebo Chance
Jiří „BJP“ Procházka má další zápas v UFC, na galavečeru Fight Night 294 v katarském Dauhá jej v hlavním duelu čeká neporažený Navajo Stirling. Souboj se uskuteční v sobotu 21. listopadu 2026 kolem 22:00 českého času, sledujte jej živě u Tipsportu.
Přímé přenosy z Kataru má v nabídce sázková kancelář Tipsport, a to všechny duely na kartě, která začíná tentokrát už od 16:00. Pro nově zaregistrované je připraven vstupní bonus 1 000 Kč.
Pokud už například účet u Tipsportu máte a chcete jiný bonus, zkuste Chanci – klikněte zde. Dostanete na herní účet 200 Kč, které si můžete vsadit třeba právě na Procházku.
Tyto dvě sázkové společnosti jsou v současnosti jediné, u kterých lze sledovat UFC živě zdarma na internetu.
Procházka vs. Stirling v TV: živé vysílání na Nova Sportu 6
Televizní přenosy z UFC, tedy i galevečer s duelem Procházka vs. Stirling, má v Česku na starosti kanál Nova Sport 6. Jde o placený program, který má v nabídce spoustu různých poskytovatelů:
- Telly
- Oneplay
- CANAL+ (bývalý Skylink)
- Magenta TV
- Vodafone TV
Ceny jsou různé, například u Telly si lze pořídit přístup ke sportovním kanálům na týden v akční ceně 272 Kč. Jde v současnosti o nejlevnější možnou variantu.
|Sázkovka
|Procházka
|remíza
|Stirling
|Synot Tip
|2,26
|32,43
|1,59
|Tipsport
|2,03
|88
|1,72
|Chance
|2,03
|88
|1,72
|Fortuna
|2,19
|30
|1,69
|MerkurXtip
|2,20
|–
|1,60
|Kingsbet
|2,20
|–
|1,60