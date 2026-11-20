Oktagon 98 živě: sledujte live stream u Tipsportu nebo Chance
Sobota 21. listopadu 2026 je pro fanoušky bojových sportů velmi zajímavým dnem, kromě Jiřího Procházky v UFC se totiž koná i galavečer Oktagon 98 v Třinci. Hlavním zápasem je souboj o titul lehké váhy mezi Mateuszem Legierskim a Ivanem Buchingerem.
Live streamy si fanoušci užijí prostřednictvím sázkové kanceláře Tipsport, zápasy se vysílají i s komentářem. Pokud se nově zaregistrujete, dostanete vstupní bonus 1 000 Kč.
Alternativně si vše spustíte také u Chance – klikněte zde. Bonus je u této společnosti nastaven na 200 Kč, rovněž ve formě virtuálních bodů. Za ty si ale můžete vsadit a výhru máte v korunách.
Jde o jediné způsoby, jak sledovat Oktagon živě zdarma. Ostatní varianty jsou totiž placené.
Oktagon 98 v TV: přenos na Premier Sport 3 Extra, PPV
Televizní přenos z Oktagonu 98 zajišťuje kanál Premier Sport 3 Extra, vysílání by mělo začít v 18:00. Předprodej je levnější, v den turnaje už pořídíte přístup za 400 Kč. V nabídkách tento program mají Telly nebo Magenta TV.
Oficiální PPV (pay-per-view) vyjde v předprodeji na 319 Kč, přímo v sobotu už je dražší. Kupovat můžete na webu Oktagonu.
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Legierski vs. Buchinger na Oktagonu 98: Kurzy a kde sledovat živě