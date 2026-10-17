Oktagon 95 živě: sledujte live stream u Tipsportu nebo Chance
Sobota 17. října 2026 patří opět bojovým sportům, koná se totiž galavečer Oktagon 95 v Karlových Varech. Nakonec sice nedojde na hlavní zápas Patrika Kincla s Dominikem Humburgerem, i tak se ale bude na co dívat.
O live streamy nepřijdou fanoušci díky sázkové kanceláři Tipsport, spustit si lze všechny zápasy i s komentářem. Nově zaregistrovaní navíc získávají bonus 1 000 Kč.
Zápasy si lze spustit i u Chance – klikněte zde. Bonus je sice v tomto případě nižší, i za 200 Kč se ale dá sestavit hezký tiket.
Využijte jedinečnou možnost sledovat Oktagon živě zdarma, ostatní varianty jsou placené.
Oktagon 95 v TV: vysílání na Premier Sport 3 Extra, PPV
V televizi si spustíte přímý přenos Oktagonu 95 na kanále Premier Sport 3 Extra, začíná se v 18:00. V předprodeji stojí přístup 320 Kč, v den konání turnaje pak 400 Kč. Najdete jej v nabídkách poskytovatelů Telly nebo Magenta TV.
Za 399 Kč si lze pořídit i oficiální PPV (pay-per-view) na stránkách Oktagonu.