Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kde sledovat OKTAGON 95 živě? Live streamy online i v TV

Kamil Jurek
  10:15

Daniel Škvor vyhrál v Třinci po 26 vteřinách | foto: OKTAGON MMA

Sledujte přímý přenos všech zápasů z MMA Oktagon 95 v Karlových Varech – nabízí je Tipsport. Navíc si nově zaregistrovaní přijdou na hezký vstupní bonus.
Sledujte Oktagon 95 živě u Tipsportu

Oktagon 95 živě: sledujte live stream u Tipsportu nebo Chance

Sobota 17. října 2026 patří opět bojovým sportům, koná se totiž galavečer Oktagon 95 v Karlových Varech. Nakonec sice nedojde na hlavní zápas Patrika Kincla s Dominikem Humburgerem, i tak se ale bude na co dívat.

O live streamy nepřijdou fanoušci díky sázkové kanceláři Tipsport, spustit si lze všechny zápasy i s komentářem. Nově zaregistrovaní navíc získávají bonus 1 000 Kč.

Zápasy si lze spustit i u Chance – klikněte zde. Bonus je sice v tomto případě nižší, i za 200 Kč se ale dá sestavit hezký tiket.

Využijte jedinečnou možnost sledovat Oktagon živě zdarma, ostatní varianty jsou placené.

Oktagon 95 v TV: vysílání na Premier Sport 3 Extra, PPV

V televizi si spustíte přímý přenos Oktagonu 95 na kanále Premier Sport 3 Extra, začíná se v 18:00. V předprodeji stojí přístup 320 Kč, v den konání turnaje pak 400 Kč. Najdete jej v nabídkách poskytovatelů Telly nebo Magenta TV.

Za 399 Kč si lze pořídit i oficiální PPV (pay-per-view) na stránkách Oktagonu.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Sparta v Evropské lize 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Johna Mercada.

Fotbalisté Sparty mají po dvou utkáních v ligové fázi Evropské ligy čtyři body. Napřed v Jerevanu porazili Ararat-Armenia 4:1, potom doma remizovali 1:1 s Lilleströmem. Čekají je ještě tito...

OKTAGON 95 Karlovy Vary: Karta, program, výsledky, kurzy, kde sledovat

Daniel Škvor na Oktagonu v Karlových Varech

MMA organizace OKTAGON je tady s dalším, v pořadí už 95. turnajem. V sobotu 17. října 2026 jej hostí karlovarská Mattoni Arena, sledujte všechny zápasy v přímém přenosu.

17. října 2026  10:16

Kde sledovat OKTAGON 95 živě? Live streamy online i v TV

Daniel Škvor vyhrál v Třinci po 26 vteřinách

Sledujte přímý přenos všech zápasů z MMA Oktagon 95 v Karlových Varech – nabízí je Tipsport. Navíc si nově zaregistrovaní přijdou na hezký vstupní bonus.

17. října 2026  10:15

Newcastle – Aston Villa v TV: Kde sledovat Premier League, kurzy, statistiky

Český gólman Lukáš Horníček plachtí vzduchem.

Fotbalisté Newcastlu v sedmém kole anglické Premier League přivítají Aston Villu. Zatímco domácí se snaží oklepat z těžké porážky 1:4 v Coventry, hosté přijíždějí po drtivém vítězství 6:0 v Lize...

17. října 2026

Dostihy Most 2026: Cena zimního favorita, program, kurzy, vstupenky a přímý přenos

Úvodní dostihový den sezony ve Slušovicích ukončili komisaři po druhém závodu...

V sobotu 17. října 2026 se na Hipodromu Most uskuteční závěrečný dostihový den sezony. Hlavním bodem programu bude 87. Cena zimního favorita Charvát Group s.r.o., prestižní dostih dvouletých koní s...

16. října 2026  18:16

MS v dráhové cyklistice 2026: Program, Češi, disciplíny a kde sledovat

Nizozemští dráhoví cyklisté Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen a Roy van den...

Mistrovství světa v dráhové cyklistice 2026 se uskuteční od 14. do 18. října v čínské Šanghaji. Na šampionát je přihlášeno přes 475 závodníků ze 47 zemí, včetně dvanácti českých reprezentantů. Během...

16. října 2026  18:05

Kincl vs. Humburger na Oktagonu 95: Kurzy a kde sledovat živě

Patrik Kincl bude v sobotu 20. května zápasit v O2 areně s Karlosem Vémolou o...

Hlavním zápasem MMA turnaje Oktagon 95 je Patrik Kincl vs. Dominik Humburger. Duel ve střední váze je na programu 17. října 2026 před půlnocí, sledujte jej v přímém přenosu online.

16. října 2026  17:19

Dutch Darts Championship 2026 v šipkách: Program, výsledky, přenos

Luke Humphries během finálového zápasu World Grand Prix.

Posledním 15. podnikem šipkařské série PDC European Tour je Nizozemsko, hraje se od 16. do 18. října 2026 v Maastrichtu. Do akce jde i Karel Sedláček, sledujte přímé přenosy online.

16. října 2026  17:15

Slavia – Hradec Králové: Kde sledovat Chance Ligu živě, statistiky a kurzy

Danijel Šturm oslavuje branku v Lize mistrů.

Slavia přivítá v 11. kole Chance Ligy fotbalisty Hradce Králové. Obhájce titulu vede tabulku a v dosavadním průběhu sezony ještě neprohrál, zatímco Východočeši se po dvou porážkách v řadě propadli na...

16. října 2026  12:08

Plzeň – Sparta v TV: Kde sledovat extraligu živě, kurzy a statistiky

Plzeňští hokejisté slaví gól Adama Měchury do sítě brněnské Komety v 10. kole...

Hokejisté Plzně přivítají v pátečním 11. kole Tipsport extraligy pražskou Spartu. Kde atraktivní utkání sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů a co napovídají statistiky a sázkové kurzy?

16. října 2026  9:29

Sparta v Evropské lize 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Johna Mercada.

Fotbalisté Sparty mají po dvou utkáních v ligové fázi Evropské ligy čtyři body. Napřed v Jerevanu porazili Ararat-Armenia 4:1, potom doma remizovali 1:1 s Lilleströmem. Čekají je ještě tito...

16. října 2026  7:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tour of Guangxi 2026: Program, trasa etap, favorité a sázkové kurzy

Tom Pidcock z týmu Pinarello Q36.5 dojíždí do cíle 13. etapy Tour de France.

Cyklistickou sezonu mužské UCI WorldTour uzavře etapový závod Tour of Guangxi, který se v Číně uskuteční od 13. do 18. října 2026. Na programu je šest etap, mezi favority na celkové vítězství patří...

15. října 2026  17:34

Kocián vs. Fenin na Clashi 17: Kurzy, favorit, kde sledovat živě

Martin Kocián vystoupil se svou bývalou skupinou Lunetic (2. října 2026)

Hlavním zápasem galavečeru bojových sportů Clash 17 je duel mezi Martinem Kociánem a Martinem Feninem. Zápas je na programu 24. října 2026, jaké jsou kurzy?

15. října 2026  12:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.