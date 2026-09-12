Oktagon 93 živě: sledujte live stream u Tipsportu nebo Chance
V sobotu 12. září 2026 se fanoušci bojových sportů mohou těšit na další galavečer, tentokrát s pořadovým číslem 93. Celkem uvidíme dvanáct zápasů, hlavním tahákem je duel Radka Roušala proti Jonasi Mågårdovi.
Live streamy nabízí již tradičně sázková kancelář Tipsport, u této společnosti si nově zaregistrovaní přijdou na 1 000 Kč. Polovinu můžete využít na sázky třeba právě na Oktagon, zbytek pak slouží pro online casino.
Přenosy mohou zájemci sledovat také u Chance – klikněte zde. U této společnosti je připraven bonus 200 Kč, za který si můžete vsadit.
Tyto dvě české sázkové kanceláře jsou jediné, u kterých najdete Oktagon živě zdarma.
Oktagon 93 v TV vysílá kanál Premier Sport 3 Extra
Televizní vysílání Oktagonu 93 zajišťuje sportovní kanál Premier Sport 3 Extra, začátek by měl být v 18:00. Jde ale o placený program, který stojí v předprodeji 320 Kč, v den turnaje 400 Kč. V nabídce jej má například poskytovatel Telly.