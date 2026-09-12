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Kde sledovat OKTAGON 93 živě? Live streamy online i v TV

Kamil Jurek
  0:14

Radek Roušal vyhrál čtvrtý zápas v řadě. | foto: OKTAGON MMA

Přímé přenosy z galavečeru MMA Oktagon 93 v Brně lze sledovat u sázkových kanceláří, Tipsport nabízí live streamy všech zápasů zdarma. Navíc dostanete atraktivní vstupní bonus.
Sledujte Oktagon 93 v Brně živě u Tipsportu

Oktagon 93 živě: sledujte live stream u Tipsportu nebo Chance

V sobotu 12. září 2026 se fanoušci bojových sportů mohou těšit na další galavečer, tentokrát s pořadovým číslem 93. Celkem uvidíme dvanáct zápasů, hlavním tahákem je duel Radka Roušala proti Jonasi Mågårdovi.

Live streamy nabízí již tradičně sázková kancelář Tipsport, u této společnosti si nově zaregistrovaní přijdou na 1 000 Kč. Polovinu můžete využít na sázky třeba právě na Oktagon, zbytek pak slouží pro online casino.

Přenosy mohou zájemci sledovat také u Chance – klikněte zde. U této společnosti je připraven bonus 200 Kč, za který si můžete vsadit.

Tyto dvě české sázkové kanceláře jsou jediné, u kterých najdete Oktagon živě zdarma.

Oktagon 93 v TV vysílá kanál Premier Sport 3 Extra

Televizní vysílání Oktagonu 93 zajišťuje sportovní kanál Premier Sport 3 Extra, začátek by měl být v 18:00. Jde ale o placený program, který stojí v předprodeji 320 Kč, v den turnaje 400 Kč. V nabídce jej má například poskytovatel Telly.

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Kde sledovat OKTAGON 93 živě? Live streamy online i v TV

Radek Roušal vyhrál čtvrtý zápas v řadě.

Přímé přenosy z galavečeru MMA Oktagon 93 v Brně lze sledovat u sázkových kanceláří, Tipsport nabízí live streamy všech zápasů zdarma. Navíc dostanete atraktivní vstupní bonus.

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