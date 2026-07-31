Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Kde sledovat OKTAGON 92 živě? Live streamy online i v TV

Kamil Jurek
  15:03

Oktagon 92 na Štvanici | foto: oktagon.tv

Nebudete přímo na Štvanici? V tom případě vám poradíme, kde můžete sledovat přímé přenosy z galavečeru MMA Oktagon 92. Možností je více – sázkové kanceláře však jako jediné nabízí live streamy zdarma.
Sledujte zápasy Oktagonu 92 v přímém přenosu u Tipsportu

Oktagon 92 živě: sledujte live stream u Tipsportu nebo Chance

Fanoušci bojových sportů už se těší na sobotu 1. srpna 2026, právě v tento den je totiž na programu Oktagon 92 na pražské Štvanici. Nabitá karta obsahuje deset zápasů, dva poslední jsou titulové.

Přímé přenosy nabízí již tradičně sázková kancelář Tipsport, noví hráči si navíc přijdou na bonus 1 000 Kč. Polovinu z něj tvoří peníze na sázky, které můžete použít třeba právě pro dnešní Oktagon – kurzů je vypsáno opravdu dostatečné množství. Další pětistovku si užijete v online casinu.

Pokud už například účet u Tipsportu máte, ale chtěli byste i tak sledovat přímé přenosy z Oktagonu a získat bonus, doporučujeme založit účet u Chance – klikněte zde. Dostanete za to 200 Kč, které můžete ihned poslat do hry.

Tyto dvě sázkové kanceláře jsou u nás jediné, které vysílají Oktagon zdarma. Kromě kurzů se navíc můžete zapojit do soutěže o 1 milion, a to klidně u obou společností.

Přečtěte si o Oktagonu 92:

Oktagon 92 v TV vysílá kanál Premier Sport 3 extra

Další možností, jak lze sledovat Oktagon 92, je v televizi. Stačí mít přístup ke sportovnímu kanálu Premier Sport 3 extra, přenos začíná v 18:00. V předprodeji vyjde přístup na 320 Kč, v den turnaje pak na 400 Kč. Tento program najdeme například v nabídce poskytovatele Telly.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

SynotTip

Bonus
500 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Největší vítězství kariéry. Svozilová a Štochlová získaly titul na písku v Číně

Plážové volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová

Beachvolejbalistky Markéta Svozilová a Marie-Sára Štochlová vyhrály turnaj Pro Tour Challenge v čínském Šang-luu a slaví největší úspěch kariéry. Ve finále české hráčky porazily Ukrajinky Valentynu...

Kde sledovat OKTAGON 92 živě? Live streamy online i v TV

Oktagon 92 na Štvanici

Nebudete přímo na Štvanici? V tom případě vám poradíme, kde můžete sledovat přímé přenosy z galavečeru MMA Oktagon 92. Možností je více – sázkové kanceláře však jako jediné nabízí live streamy zdarma.

31. července 2026  15:03

Cyklistický závod Clásica de San Sebastián 2026: Trasa, kurzy a kde sledovat živě

Remco Evenepoel slaví vítězství v závodě Clásica San Sebastián.

Po náročné Tour de France se cyklistický kalendář tradičně přesouvá do severního Španělska. V sobotu 1. srpna 2026 se koná již 45. ročník slavné baskické jednorázovky Donostia San Sebastián Klasikoa....

31. července 2026  14:48

Slovácko - Artis Brno v TV: Kde sledovat Chance ligu, sázkové kurzy

Nový trenér Slovácka Jan Jelínek poprvé v akci.

V rámci 2. kola Chance ligy přivítá 1.FC Slovácko na svém stadionu nováčka soutěže SK Artis Brno. Utkání se odehraje v sobotu 1. srpna 2026 od 17:00 hodin. Obě mužstva vstoupila do nového ročníku...

31. července 2026  14:33

Synot Tip zavádí u fotbalu funkci Předčasné vyhodnocení

Vede váš tým o 2 góly? Synot Tip vám předčasně vyplatí výhru

Sázková kancelář Synot Tip se nově pyšní funkcí Předčasné vyhodnocení. To znamená, že nemusíte čekat do konce zápasu a už máte tiket označen jako výherní.

31. července 2026  14:31

Plzeň – Zbrojovka Brno v TV: Kde sledovat Chance ligu živě a sázkové kurzy

Dávid Krčík (Plzeň) zahrává v 51. minutě utkání proti Liberci pokutový kop.

Viktoria Plzeň se vrací na domácí půdu s cílem odčinit porážku z otevíracího víkendu sezóny. Zbrojovka Brno přijíždí do Štruncových sadů plná sebevědomí poté, co do nového ročníku Chance ligy...

31. července 2026  14:22

Baník Ostrava - Slavia v TV: Kde sledovat Chance ligu živě, sázkové kurzy

Slávisté se radují ze vstřelené branky. proti Slovácku.

Šlágrem druhého kola fotbalové ligy je souboj Baníku Ostrava se Slavií. Oba rivalové se střetnou v sobotu 1. srpna od 17:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV nebo přes online stream, a...

31. července 2026  14:13

Szabová vs. Pudilová na Oktagonu 92 živě: Kde sledovat přenos a kurzy

OKTAGON 87 v Liberci: Lucia Szabová boří všechny milníky a stává se historicky...

Hlavním zápasem na akci MMA Oktagon 92 v pražské Štvanici je duel mezi Lucií Szabovou a Lucií Pudilovou o pás v bantamové váze (61,2 kg). Jaké jsou kurzy a kde sledovat duel v přímém přenosu?

31. července 2026  14:12

Fleury vs. Muradov na Oktagonu 92: Kurzy a kde sledovat živě

Will Fleury porazil Karlose Vémolu jednoznačně na body

Jedním ze dvou titulových zápasů na MMA galavečeru Oktagonu 92 je Will Fleury vs. Makhmud Muradov v polotěžké váze (93 kg). Kdo je favorit a kde sledovat tento duel živě?

31. července 2026  14:11

Soutěž k Oktagonu 92 od Tipsportu: hraje se o 1 000 000 Netů

Oktagon 92 - soutěž u Tipsportu o 1 milion Netů

Nabitý galavečer MMA Oktagon 92 je tady a Tipsport si při této příležitosti připravil atraktivní tipovací soutěž. Rozdá se v ní 1 000 000 Netů a zapojit se může každý. Navíc lze všechny zápasy...

31. července 2026  12:54

OKTAGON 92 Štvanice, Praha: Karta, program, kurzy a lístky

Lucie Pudilová proti Lucii Szabové

MMA organizace Oktagon je tady s 92. turnajem, který se uskuteční v sobotu 1. srpna 2026 na Štvanici v Praze. Podívejte se, kdo bude bojovat a jaké jsou aktuální kurzy.

31. července 2026  12:21

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Sparta - Zlín v TV: Kde sledovat Chance ligu živě, sázkové kurzy

Sparťanský křídelník John Mercado se snaží prosadit přes Mariána Pišoju ze...

Druhé kolo fotbalové Chance ligy zahájí zápas Sparty se Zlínem. Páteční předehrávka je na programu od 19:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV nebo přes online stream, a jaké jsou zajímavé...

31. července 2026  11:47

Viďmanová vs. Volynetsová: Kurzy a stream z WTA Memphis 2026

Česká tenistka Darja Viďmanová v 1. kole turnaje v Memphisu

Do čtvrtfinále turnaje WTA v Memphisu 2026 se probojovala česká tenistka Darja Viďmanová, v sobotu 1. srpna od 1:00 v noci bude čelit domácí Katie Volynetsové. Podívejte se na aktuální kurzy a kde...

31. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×