Oktagon 92 živě: sledujte live stream u Tipsportu nebo Chance
Fanoušci bojových sportů už se těší na sobotu 1. srpna 2026, právě v tento den je totiž na programu Oktagon 92 na pražské Štvanici. Nabitá karta obsahuje deset zápasů, dva poslední jsou titulové.
Přímé přenosy nabízí již tradičně sázková kancelář Tipsport, noví hráči si navíc přijdou na bonus 1 000 Kč. Polovinu z něj tvoří peníze na sázky, které můžete použít třeba právě pro dnešní Oktagon – kurzů je vypsáno opravdu dostatečné množství. Další pětistovku si užijete v online casinu.
Pokud už například účet u Tipsportu máte, ale chtěli byste i tak sledovat přímé přenosy z Oktagonu a získat bonus, doporučujeme založit účet u Chance – klikněte zde. Dostanete za to 200 Kč, které můžete ihned poslat do hry.
Tyto dvě sázkové kanceláře jsou u nás jediné, které vysílají Oktagon zdarma. Kromě kurzů se navíc můžete zapojit do soutěže o 1 milion, a to klidně u obou společností.
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Oktagon 92 v TV vysílá kanál Premier Sport 3 extra
Další možností, jak lze sledovat Oktagon 92, je v televizi. Stačí mít přístup ke sportovnímu kanálu Premier Sport 3 extra, přenos začíná v 18:00. V předprodeji vyjde přístup na 320 Kč, v den turnaje pak na 400 Kč. Tento program najdeme například v nabídce poskytovatele Telly.