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Kde sledovat KSW 121 v Liberci živě? Live streamy online i v TV

Kamil Jurek
  12:45

MMA zápasník Leo Brichta zápasí s Romanem Szymanskim v polské organizaci KSW. | foto: KSW

Sledujte přímé přenosy z MMA galavečeru KSW 121 v Liberci, který se koná 19. září 2026 od 19:00. U Tipsportu dostanete za registraci zajímavý bonus, livestreamy jsou dostupné i u Chance.
Sledujte KSW 121 živě díky streamům u Tipsportu

KSW 121 živě: sledujte live stream u Tipsportu nebo Chance

Sobota 19. září 2026 patří fanouškům bojových sportů, koná se totiž galavečer polské organizace KSW v Liberci. Těšit se můžeme i na české bojovníky, jako jsou Hana Gelnarová nebo Leo Brichta.

O live streamy se postará sázková kancelář Tipsport. Nově zaregistrovaní získávají bonus 1 000 Kč, z čehož mohou polovinu využít na sázky třeba právě na KSW, zbytek pak v online casinu.

Přenosy jsou dostupné také u Chance – klikněte zde. Česká tam na vás bonus 200 Kč ve formě bodů, za které si ihned můžete vsadit.

U těchto společností si tak užijete přenosy z KSW zdarma a online.

KSW 121 v TV vysílá kanál Nova Sport 1

V televizi vysílá KSW 121 v Liberci kanál Nova Sport 1 – dnešní galavečer s hlavním zápasem Vojčák vs. Wójcik si tak spustíte od 19:00 s českým komentářem. Jde však o placený program, který si musíte zaplatit u některého z poskytovatelů (Skylink, Vodafone TV, Telly, Magenta TV, Oneplay a další).

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Kde sledovat KSW 121 v Liberci živě? Live streamy online i v TV

MMA zápasník Leo Brichta zápasí s Romanem Szymanskim v polské organizaci KSW.

Sledujte přímé přenosy z MMA galavečeru KSW 121 v Liberci, který se koná 19. září 2026 od 19:00. U Tipsportu dostanete za registraci zajímavý bonus, livestreamy jsou dostupné i u Chance.

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