KSW 121 živě: sledujte live stream u Tipsportu nebo Chance
Sobota 19. září 2026 patří fanouškům bojových sportů, koná se totiž galavečer polské organizace KSW v Liberci. Těšit se můžeme i na české bojovníky, jako jsou Hana Gelnarová nebo Leo Brichta.
O live streamy se postará sázková kancelář Tipsport. Nově zaregistrovaní získávají bonus 1 000 Kč, z čehož mohou polovinu využít na sázky třeba právě na KSW, zbytek pak v online casinu.
Přenosy jsou dostupné také u Chance – klikněte zde. Česká tam na vás bonus 200 Kč ve formě bodů, za které si ihned můžete vsadit.
U těchto společností si tak užijete přenosy z KSW zdarma a online.
KSW 121 v TV vysílá kanál Nova Sport 1
V televizi vysílá KSW 121 v Liberci kanál Nova Sport 1 – dnešní galavečer s hlavním zápasem Vojčák vs. Wójcik si tak spustíte od 19:00 s českým komentářem. Jde však o placený program, který si musíte zaplatit u některého z poskytovatelů (Skylink, Vodafone TV, Telly, Magenta TV, Oneplay a další).