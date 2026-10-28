GMMA 1: datum, kdy je turnaj a kde se koná
Pokud vám přijde MMA organizace Clash bizarní, nová G MMA, za kterou stojí mimo jiné bývalý promotér Clashe Jakub Jíra, posouvá tuto laťku ještě výše. První galavečer je v sobotu 31. října 2026 v pražské Nové Spirále, hlavní zápas obstará Machmud Muradov proti šesti Kotlárům.
Na kartě bychom měli vidět celkem 14 zápasů podle různých pravidel, nechybí třeba ani duel v rytířském brnění.
|Datum:
|sobota 31. října 2026 od 18:00
|Dějiště:
|Nová Spirála, Praha 7
|Karta:
|celkem 14 zápasů
|Hlavní zápas:
|Muradov vs. 6 Kotlárů
|Živý přenos:
|přes oficiální PPV
G MMA: karta (fight card), sázkové kurzy nejsou
Fightcard pro G MMA 1 s podtitulem Samhain je opravdu nabitá a na své si přijdou snad všichni fanoušci pořádného bizáru. Připraveny jsou duely 2 proti 2, jednoho proti dvěma, a také různé disciplíny – MMA, box, bare knuckle nebo K1.
V akci jsou například Spicy Pája, Karel Horváth, do duelu půjdou Miroslav Sládek s Jiřím Ovčáčkem, Jiří Kajínek nebo promotér a nový člen rady ČRo Jakub Jíra, který se utká s Matoušem Kalubou. Nedojde tak k velmi kontroverznímu zápasu, kdy se měl Kaluba utkat se svou matkou.
Vrcholem je pak vyhrocený zápas Machmuda Muradova proti hned 6 Kotlárům, který proběhne v malých MMA rukavicích a nemá kola ani časový limit. Kotlárové se mohou střídat nejdříve po minutě a v kleci může být proti bývalému UFC fighterovi vždy jen jeden soupeř.
|Zápas
|Disciplína
|Machmud Muradov – 6 Kotlárů
|speciální pravidla
|Jiří Kajínek – Martin Trnečka (bachař)
|speciální pravidla (box)
|Radek Štádler – Dominik Smolík, Alex Miker
|1 vs. 2, K1
|Miroslav Sládek – Jiří Ovčáček
|speciální pravidla
|Samuel Bílý – Martin Pavlíček
|box
|Spicy Pája – Tady Janko
|MMA
|Jakub Hošek, Vojtěch Vošický –
Jan Kaprálek, TBA
|2 vs. 2, MMA
|Majkl Punk – Viktor Dufka
|rytířské brnění
|Matouš Kaluba – Jakub Jíra
|MMA
|Adam Peterka – Mikuláš Kurdo Pompa
|bare knuckle
|Leonardo Hnipalovič – Jakub Kroka
|MMA
|Karel Horváth – Roman „Kulalo“ Mark
|box
|Tajemný bojovník – Huhu
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Ovčáček míří do klece proti Sládkovi. Trénuji a jsem nadšen, říká bývalý mluvčí
Vstupenky na G MMA v Nové Spirále, lístky
Na G MMA už lístky k dispozici nejsou, malá hala je momentálně vyprodaná. Sehnat vstupenky tak můžete například od lidí, kteří se galavečeru nakonec nezúčastní (Facebook, Bazoš a další weby...)
Kde sledovat živý přenos Géčko MMA? PPV
Sledovat galavečer G MMA 1: Samhain lze pouze přes oficiální PPV (pay-per-view), které je k dispozici na oficiálním webu organizace. Cena je 349 Kč, přístup si můžete koupit zde. V televizi zápasy nejsou.
Livestreamy nenabízí ani sázkové kanceláře, v době psaní tohoto článku nejsou na Géčko vypsané kurzy. Konkurence vysílá některé zápasy zdarma na YouTube, ani to ale v případě této organizace není v plánu.