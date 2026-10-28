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G MMA 1: Muradov vs. 6 Kotlárů. Program, karta zápasů, kde sledovat a vstupenky

Kamil Jurek
  10:57

Tisková konference projektu G MMA (31. srpna 2026) | foto: ČTK

Nová organizace G MMA je tady s úvodním galavečerem, který proběhne 31. října 2026 v Praze. Hlavní hvězdou je Machmud Muradov, který nastoupí proti 6 Kotlárům. Uvidíme ale také Jiřího Kajínka nebo Miroslava Sládka a Jiřího Ovčáčka.

GMMA 1: datum, kdy je turnaj a kde se koná

Pokud vám přijde MMA organizace Clash bizarní, nová G MMA, za kterou stojí mimo jiné bývalý promotér Clashe Jakub Jíra, posouvá tuto laťku ještě výše. První galavečer je v sobotu 31. října 2026 v pražské Nové Spirále, hlavní zápas obstará Machmud Muradov proti šesti Kotlárům.

Na kartě bychom měli vidět celkem 14 zápasů podle různých pravidel, nechybí třeba ani duel v rytířském brnění.

G MMA 1 – informace
Datum:sobota 31. října 2026 od 18:00
Dějiště:Nová Spirála, Praha 7
Karta:celkem 14 zápasů
Hlavní zápas:Muradov vs. 6 Kotlárů
Živý přenos:přes oficiální PPV

G MMA: karta (fight card), sázkové kurzy nejsou

Fightcard pro G MMA 1 s podtitulem Samhain je opravdu nabitá a na své si přijdou snad všichni fanoušci pořádného bizáru. Připraveny jsou duely 2 proti 2, jednoho proti dvěma, a také různé disciplíny – MMA, box, bare knuckle nebo K1.

V akci jsou například Spicy Pája, Karel Horváth, do duelu půjdou Miroslav Sládek s Jiřím Ovčáčkem, Jiří Kajínek nebo promotér a nový člen rady ČRo Jakub Jíra, který se utká s Matoušem Kalubou. Nedojde tak k velmi kontroverznímu zápasu, kdy se měl Kaluba utkat se svou matkou.

Vrcholem je pak vyhrocený zápas Machmuda Muradova proti hned 6 Kotlárům, který proběhne v malých MMA rukavicích a nemá kola ani časový limit. Kotlárové se mohou střídat nejdříve po minutě a v kleci může být proti bývalému UFC fighterovi vždy jen jeden soupeř.

G MMA 1 v Nové Spirále – karta zápasů
ZápasDisciplína
Machmud Muradov – 6 Kotlárůspeciální pravidla
Jiří Kajínek – Martin Trnečka (bachař)speciální pravidla (box)
Radek Štádler – Dominik Smolík, Alex Miker1 vs. 2, K1
Miroslav Sládek – Jiří Ovčáčekspeciální pravidla
Samuel Bílý – Martin Pavlíčekbox
Spicy Pája – Tady JankoMMA
Jakub Hošek, Vojtěch Vošický –
Jan Kaprálek, TBA		2 vs. 2, MMA
Majkl Punk – Viktor Dufkarytířské brnění
Matouš Kaluba – Jakub JíraMMA
Adam Peterka – Mikuláš Kurdo Pompabare knuckle
Leonardo Hnipalovič – Jakub KrokaMMA
Karel Horváth – Roman „Kulalo“ Markbox
Tajemný bojovník – Huhu?

Ovčáček míří do klece proti Sládkovi. Trénuji a jsem nadšen, říká bývalý mluvčí

Vstupenky na G MMA v Nové Spirále, lístky

Na G MMA už lístky k dispozici nejsou, malá hala je momentálně vyprodaná. Sehnat vstupenky tak můžete například od lidí, kteří se galavečeru nakonec nezúčastní (Facebook, Bazoš a další weby...)

Kde sledovat živý přenos Géčko MMA? PPV

Sledovat galavečer G MMA 1: Samhain lze pouze přes oficiální PPV (pay-per-view), které je k dispozici na oficiálním webu organizace. Cena je 349 Kč, přístup si můžete koupit zde. V televizi zápasy nejsou.

Livestreamy nenabízí ani sázkové kanceláře, v době psaní tohoto článku nejsou na Géčko vypsané kurzy. Konkurence vysílá některé zápasy zdarma na YouTube, ani to ale v případě této organizace není v plánu.

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