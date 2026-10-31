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G MMA 1: Muradov vs. 6 Kotlárů. Program, karta zápasů, kde sledovat a vstupenky

Kamil Jurek
  19:40

Tisková konference projektu G MMA (31. srpna 2026) | foto: ČTK

Nová organizace G MMA je tady s úvodním galavečerem, který proběhne 31. října 2026 v Praze. Hlavní hvězdou je Machmud Muradov, který nastoupí proti 6 Kotlárům. Uvidíme ale také Jiřího Kajínka nebo Miroslava Sládka a Jiřího Ovčáčka.

GMMA 1: datum, kdy je turnaj a kde se koná

Pokud vám přijde MMA organizace Clash bizarní, nová G MMA, za kterou stojí mimo jiné bývalý promotér Clashe Jakub Jíra, posouvá tuto laťku ještě výše. První galavečer je v sobotu 31. října 2026 v pražské Nové Spirále, hlavní zápas obstará Machmud Muradov proti šesti Kotlárům.

Na kartě bychom měli vidět celkem 13 zápasů podle různých pravidel, nechybí třeba ani duel v rytířském brnění.

G MMA 1 – informace
Datum:sobota 31. října 2026 od 18:00
Dějiště:Nová Spirála, Praha 7
Karta:celkem 13 zápasů
Hlavní zápas:Muradov vs. 6 Kotlárů
Kurzy:u Fortuny zde
Živý přenos:přes oficiální PPV

G MMA: karta (fight card), sázkové kurzy u Fortuny

Fightcard pro G MMA 1 s podtitulem Samhain je opravdu nabitá a na své si přijdou snad všichni fanoušci pořádného bizáru. Připraveny jsou duely 2 proti 2, jednoho proti dvěma, a také různé disciplíny – MMA, box, bare knuckle nebo K1.

V akci jsou například Spicy Pája, Karel Horváth, do duelu půjdou Miroslav Sládek s Jiřím Ovčáčkem, Jiří Kajínek nebo promotér a nový člen rady ČRo Jakub Jíra, který se utká s Matoušem Kalubou. Nedojde tak k velmi kontroverznímu zápasu, kdy se měl Kaluba utkat se svou matkou.

Vrcholem je pak vyhrocený zápas Machmuda Muradova proti hned 6 Kotlárům, který proběhne v malých MMA rukavicích a nemá kola ani časový limit. Kotlárové se mohou střídat nejdříve po minutě a v kleci může být proti bývalému UFC fighterovi vždy jen jeden soupeř.

G MMA 1 v Nové Spirále – karta zápasů
ZápasKurzyDisciplína
Machmud Muradov – 6 Kotlárů1,01 – 8,00MMA, speciální pravidla
Matouš Kaluba – Jakub Jíra7,00 – 1,05box v obleku
Jiří Kajínek – Martin Trnečka (bachař)speciální pravidla (box)
Miroslav Sládek – Jiří Ovčáčekspeciální pravidla
Spicy Pája – Tady Janko3,30 – 1,25MMA
Samuel Bílý – Martin Pavlíček1,40 – 2,67box
Radek Štádler – Dominik Smolík, Alex Miker1,35 – 2,70K1, 1 vs. 2
Jakub Hošek, Vojtěch Vošický –
Jan Kaprálek, Marek Končok		1,20 – 3,60MMA, 2 vs. 2
Majkl Punk – Viktor Dufka1,80 – 1,80rytířské brnění
Adam Peterka – Mikuláš „Kurdo“ Pompa3,75 – 1,18bare knuckle
Leonardo Hnipalovič – Jakub Kroka2,26 – 1,50MMA
Tajemný bojovník – HuhuK1
Karel Horváth – Roman „Kulalo“ Mark2,52 – 1,40box

Ovčáček míří do klece proti Sládkovi. Trénuji a jsem nadšen, říká bývalý mluvčí

Vstupenky na G MMA v Nové Spirále, lístky

Na G MMA už lístky k dispozici nejsou, malá hala je momentálně vyprodaná. Sehnat vstupenky tak můžete například od lidí, kteří se galavečeru nakonec nezúčastní (Facebook, Bazoš a další weby...).

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Kde sledovat živý přenos Géčko MMA? PPV, YouTube

Sledovat galavečer G MMA 1: Samhain lze pouze přes oficiální PPV (pay-per-view), které je k dispozici na oficiálním webu organizace. Cena je 349 Kč, přístup si můžete koupit zde. V televizi zápasy nejsou.

Livestreamy z Géčka nenabízí ani sázkové kanceláře. Úvodní dva zápasy by měly být dostupné zdarma na YouTube G MMA.

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