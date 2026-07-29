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Fleury vs. Muradov na Oktagonu 92: Kurzy a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  18:11

Will Fleury porazil Karlose Vémolu jednoznačně na body | foto: OKTAGON MMA

Jedním ze dvou titulových zápasů na MMA galavečeru Oktagonu 92 je Will Fleury vs. Makhmud Muradov v polotěžké váze (93 kg). Kdo je favorit a kde sledovat tento duel živě?

Oktagon 92 na Štvanici: o titul jdou Will Fleury a Makhmud Muradov

Původně se tento duel vůbec neměl uskutečnit, irský bojovník Will Fleury se dlouho připravoval na zápas s Danielem Škvorem. Ten se však zranil a náhrada je více než kvalitní, jde o oblíbeného Makhmuda Muradova.

Pro Muradova půjde o premiéru v polotěžké váze, nastupuje totiž o kategorii níže. V tomto zápase však může získat Irův pás, který jej drží od vítězství nad Karlosem Vémolou. Právě tentokrát se jej pokusí poprvé obhájit, podaří se mu to? Uvidíme už 1. srpna 2026 cca od 22:30, čas je ale pouze orientační. Pravděpodobně zápas začně později.

Fleury vs. Muradov na Oktagonu 92 – informace
Datum:sobota 1. srpna 2026 od 22:30
Dějiště:ostrov Štvanice, Praha
Věk:37 – 36
Výška:191 cm – 188 cm
Kurzy:například u Synot Tipu zde
Živý přenos:TV Tipsport, TV Chance, Telly

Kde sledovat Fleury vs. Muradov živě? Live stream i přenos v TV

Možností, jak sledovat zápas mezi Willem Fleurym a Makhmudem Muradovem, je hned několik. Naladit si jej můžete, stejně jako celý galavečer Oktagon 92, následovně:

Machmud Muradov zápasí v Brně proti Scottu Askhamovi na turnaji Oktagonu. Muradov se do tuzemské organizace vrátil po pěti letech v UFC.

Fleury – Muradov: jaké jsou aktuální kurzy a kdo je favorit

Při pohledu na aktuální kurzy zjistíme, že ani bookmakeři nemají úplně jasno v tom, kdo tento očekávaný zápas vyhraje. Hodnoty jsou téměř vyrovnané.

Will Fleury je jen mírným favoritem, v Oktagonu je zatím neporažen (6–0-0) a má kromě tohoto i pás šampiona těžké váhy. Hořkost porážky zatím v této organizaci ale nepoznal ani Makhmud Muradov (5–0-0), který se do česko-slovenské organizace vrátil loni v září po několika duelech v nejslavnější UFC. Drží prozatímní pás střední váhy po výhře nad Patrikem Kinclem.

Oktagon 92: Will Fleury vs. Makhmud Muradov – kurzy
Sázková kancelářFleuryMuradov
Synot Tip1,662,06
Tipsport1,712,07
Chance1,712,07
Fortuna1,722,00
MerkurXTip1,692,05
Kingsbet1,692,05

Kurzy odpovídají době psaní tohoto článku a mohou se do startu zápasu měnit. Všechny výše zmíněné sázkové kanceláře nabízí kromě základních kurzů na vítěze také doplňkové sázky na počet kol, způsoby ukončení a podobně. Dostupné budou i live sázky během celého zápasu.

U všech společností dostanou noví hráči zajímavý vstupní bonus do startu, který mohou využít pro sázky na Oktagon 92 na Štvanici, například právě na duel Will Fleury vs. Makhmud Muradov.

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