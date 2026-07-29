Oktagon 92 na Štvanici: o titul jdou Will Fleury a Makhmud Muradov
Původně se tento duel vůbec neměl uskutečnit, irský bojovník Will Fleury se dlouho připravoval na zápas s Danielem Škvorem. Ten se však zranil a náhrada je více než kvalitní, jde o oblíbeného Makhmuda Muradova.
Pro Muradova půjde o premiéru v polotěžké váze, nastupuje totiž o kategorii níže. V tomto zápase však může získat Irův pás, který jej drží od vítězství nad Karlosem Vémolou. Právě tentokrát se jej pokusí poprvé obhájit, podaří se mu to? Uvidíme už 1. srpna 2026 cca od 22:30, čas je ale pouze orientační. Pravděpodobně zápas začně později.
|Datum:
|sobota 1. srpna 2026 od 22:30
|Dějiště:
|ostrov Štvanice, Praha
|Věk:
|37 – 36
|Výška:
|191 cm – 188 cm
|Kurzy:
|například u Synot Tipu zde
|Živý přenos:
|TV Tipsport, TV Chance, Telly
Kde sledovat Fleury vs. Muradov živě? Live stream i přenos v TV
Možností, jak sledovat zápas mezi Willem Fleurym a Makhmudem Muradovem, je hned několik. Naladit si jej můžete, stejně jako celý galavečer Oktagon 92, následovně:
- sázkové kanceláře – živě na TV Tipsport zde
- kanál Premier Sport 3 – živě přes Telly zde
- placené PPV (pay-per-view) – na webu Oktagonu
Fleury – Muradov: jaké jsou aktuální kurzy a kdo je favorit
Při pohledu na aktuální kurzy zjistíme, že ani bookmakeři nemají úplně jasno v tom, kdo tento očekávaný zápas vyhraje. Hodnoty jsou téměř vyrovnané.
Will Fleury je jen mírným favoritem, v Oktagonu je zatím neporažen (6–0-0) a má kromě tohoto i pás šampiona těžké váhy. Hořkost porážky zatím v této organizaci ale nepoznal ani Makhmud Muradov (5–0-0), který se do česko-slovenské organizace vrátil loni v září po několika duelech v nejslavnější UFC. Drží prozatímní pás střední váhy po výhře nad Patrikem Kinclem.
|Sázková kancelář
|Fleury
|Muradov
|Synot Tip
|1,66
|2,06
|Tipsport
|1,71
|2,07
|Chance
|1,71
|2,07
|Fortuna
|1,72
|2,00
|MerkurXTip
|1,69
|2,05
|Kingsbet
|1,69
|2,05
Kurzy odpovídají době psaní tohoto článku a mohou se do startu zápasu měnit. Všechny výše zmíněné sázkové kanceláře nabízí kromě základních kurzů na vítěze také doplňkové sázky na počet kol, způsoby ukončení a podobně. Dostupné budou i live sázky během celého zápasu.
U všech společností dostanou noví hráči zajímavý vstupní bonus do startu, který mohou využít pro sázky na Oktagon 92 na Štvanici, například právě na duel Will Fleury vs. Makhmud Muradov.