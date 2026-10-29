MMA Clash APEX+ 1: co to je, datum, kdy je turnaj a kde se koná
Bizarní organizace Clash je tady nedlouho po klasickém turnaji v novým formátem APEX+, první turnaj je na programu už v sobotu 31. října 2026. Jde o menší turnaje, karta je ale slušně nabitá – hlavní zápas obstarají Tadeáš „Mawar“ Růžička a Jan Mašek.
Fight card obsahuje celkem 10 zápasů a v akci uvidíme i známé tváře Clashe. Sázkové kanceláře na tento event vypsaly kurzy, například u Tipsportu si nově zaregistrovaní přijdou na 1 000 Kč.
|Datum:
|sobota 31. října 2026 od 18:30
|Dějiště:
|bude upřesněno
|Karta:
|celkem 10 zápasů
|Kurzy:
|u Tipsportu zde
|Hlavní zápas:
|„Mawar“ Růžička vs. Mašek
|Živý přenos:
|přes oficiální PPV
Clash APEX+ 1: karta (fight card) a sázkové kurzy
Kromě klasických soubojů se mohou fanoušci na Clash APEX+ 1 těšit i na čtvrtfinálové souboje Gym Brawls Cupu, kde proti sobě nastoupí bojovníci ze svých gymů (2 vs. 2 a 3 vs. 2).
Hlavním tahákem je určitě duel Tadeáše Růžičky a Jana Maška, dojde ale i na návrat Tadeáše „Gangsta Boy“ Veselého nebo Pavla „Snejkse“ Měsíčka. Do boje jde i otec Václava Siváka, Michal Kotalík a k vidění bude také ženský zápas Terezy Talianové proti Izoldě Steindlerové.
|Zápas
|Kurzy
|Disciplína
|Tadeáš „Mawar“ Růžička – Jan Mašek
|1,08 – 5,40
|K1 (malé MMA rukavice)
|Jan Mondek – Alex Zach
|1,75 – 1,85
|thai box (malé rukavice)
|Erik Agateljan – Hynek Hospodářský
|1,15 – 4,14
|cage box
|Tadeáš Veselý – Mário Rocky
|1,63 – 2,01
|Tereza Taliánová – Isolda Steindlerová
|1,25 – 3,21
|MMA
|Pavel Měsíček – David Pavlík
|–
|David Čonka – Václav Sivák st.
|–
|K1 (malé MMA rukavice)
|Michal Maxa – David Kodera
|1,91 – 1,70
|Spejbl Gym (Kotalík, Adam)
OFA Gym (Michálek, Slez)
|1,70 – 1,91
|box (malé MMA rukavice)
|PriMMAt Gym (Carda + 2)
Kravec Gym (V. Agateljan, Trush)
|5,96 – 1,06
|box (malé MMA rukavice)
Kurzy se mohou do začátku zápasů ještě postupně měnit.
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Vstupenky na Clash APEX 1
Lístky na galavečer Clash APEX 1 se nejspíš prodávat nebudou. Turnaje by měly sloužit primárně jako promo pro novou platformu Clash+, prostřednictvím které lze zápasy sledovat.
Kde sledovat živý přenos Clash APEX+1? PPV na Clash Plus
Jedinou možností, jak sledovat zápasy Clash APEX+, je předplatit si novou platformu CLASH+. Startuje právě 31. října a kromě live streamů dostanete v rámci měsíčního předplatného také pohled do zákulisí nebo přístup k podcastům a reality show.
Do konce letošního roku je cena pouhých 67 Kč / měsíc, kupujte na webu clashplus.tv zde.