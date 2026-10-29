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Clash APEX+ 1: Mawar vs. Mašek. Karta zápasů, kurzy, kde sledovat

Kamil Jurek
  11:52

Michal Kotalík | foto: OKTAGON MMA

Známá organizace Clash je tady s novou sérií turnajů APEX+, první turnaj se uskuteční už v sobotu 31. října 2026. Do akce jdou i známá jména, hlavním duelem je Tadeáš Růžička proti Janu Maškovi. Podívejte se na aktuální kurzy.

MMA Clash APEX+ 1: co to je, datum, kdy je turnaj a kde se koná

Bizarní organizace Clash je tady nedlouho po klasickém turnaji v novým formátem APEX+, první turnaj je na programu už v sobotu 31. října 2026. Jde o menší turnaje, karta je ale slušně nabitá – hlavní zápas obstarají Tadeáš „Mawar“ Růžička a Jan Mašek.

Fight card obsahuje celkem 10 zápasů a v akci uvidíme i známé tváře Clashe. Sázkové kanceláře na tento event vypsaly kurzy, například u Tipsportu si nově zaregistrovaní přijdou na 1 000 Kč.

Clash APEX+ 1 – informace
Datum:sobota 31. října 2026 od 18:30
Dějiště:bude upřesněno
Karta:celkem 10 zápasů
Kurzy:u Tipsportu zde
Hlavní zápas:„Mawar“ Růžička vs. Mašek
Živý přenos:přes oficiální PPV

Clash APEX+ 1: karta (fight card) a sázkové kurzy

Kromě klasických soubojů se mohou fanoušci na Clash APEX+ 1 těšit i na čtvrtfinálové souboje Gym Brawls Cupu, kde proti sobě nastoupí bojovníci ze svých gymů (2 vs. 2 a 3 vs. 2).

Hlavním tahákem je určitě duel Tadeáše Růžičky a Jana Maška, dojde ale i na návrat Tadeáše „Gangsta Boy“ Veselého nebo Pavla „Snejkse“ Měsíčka. Do boje jde i otec Václava Siváka, Michal Kotalík a k vidění bude také ženský zápas Terezy Talianové proti Izoldě Steindlerové.

Clash APEX+ 1 – karta zápasů a kurzy
ZápasKurzyDisciplína
Tadeáš „Mawar“ Růžička – Jan Mašek1,08 – 5,40K1 (malé MMA rukavice)
Jan Mondek – Alex Zach1,75 – 1,85thai box (malé rukavice)
Erik Agateljan – Hynek Hospodářský1,15 – 4,14cage box
Tadeáš Veselý – Mário Rocky1,63 – 2,01
Tereza Taliánová – Isolda Steindlerová1,25 – 3,21MMA
Pavel Měsíček – David Pavlík
David Čonka – Václav Sivák st.K1 (malé MMA rukavice)
Michal Maxa – David Kodera1,91 – 1,70
Spejbl Gym (Kotalík, Adam)
OFA Gym (Michálek, Slez)		1,70 – 1,91box (malé MMA rukavice)
PriMMAt Gym (Carda + 2)
Kravec Gym (V. Agateljan, Trush)		5,96 – 1,06box (malé MMA rukavice)

Kurzy se mohou do začátku zápasů ještě postupně měnit.

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Vstupenky na Clash APEX 1

Lístky na galavečer Clash APEX 1 se nejspíš prodávat nebudou. Turnaje by měly sloužit primárně jako promo pro novou platformu Clash+, prostřednictvím které lze zápasy sledovat.

Kde sledovat živý přenos Clash APEX+1? PPV na Clash Plus

Jedinou možností, jak sledovat zápasy Clash APEX+, je předplatit si novou platformu CLASH+. Startuje právě 31. října a kromě live streamů dostanete v rámci měsíčního předplatného také pohled do zákulisí nebo přístup k podcastům a reality show.

Do konce letošního roku je cena pouhých 67 Kč / měsíc, kupujte na webu clashplus.tv zde.

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