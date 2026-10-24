MMA Clash 17: datum, kdy je turnaj a kde se koná
17. turnaj organizace Clash míží do Ústí nad Labem, na Zimním stadionu uvidíme bizarní i sportovní zápasy z řad influencerů a jiných známých tváří. Galavečer je na programu v sobotu 24. října 2026, hlavním duelem je Martin Kocián vs. Martin Fenin.
Karta obsahuje celkem 14 zápasů, jediným zápasem o pás je duel „Malého Zmijozela“ proti „Prcalíkovi“, výškově handicapovaných bojovníků. Proto mohou získat tzv. mini belt.
|Datum:
|sobota 24. října 2026 od 18:00
|Dějiště:
|Zimní stadion Ústí nad Labem
|Karta:
|celkem 13 zápasů
|Kurzy:
|u Tipsportu zde
|Hlavní zápas:
|Kocián vs. Fenin
|Živý přenos:
|přes oficiální PPV
Clash 17: karta (fight card) a sázkové kurzy
Fightcard pro Clash of the Stars 17 v Ústí je skutečně nabitá, fanoušci se opět dočkají i bizarních duelů. Nechybí tedy zápas jednoho proti dvěma, Karlos Benda jde dokonce proti pěti soupeřům a připraven je i týmový duel 2 vs. 2 vs. 2.
Jako hlavní zápas byl tentokrát určen duel zpěváka Martina Kociána z Luneticu proti bývalému fotbalistovi Martinu Feninovi, na programu ale jsou i kvalitnější souboje, kdy jsou do akce například Josef „Tyson“ Škop, Alexander Cverna, Michal Kotalík nebo Antonín Hodan. Uvidíme i jeden dívčí zápas.
|Zápas
|Kurzy
|Disciplína, váha
|Martin Kocián – Martin Fenin
|1,17 – 3,90
|MMA, 84 kg
|Pali Hari – Žralok
|1,40 – 2,30
|Street fight, 120 kg
|Karlos Benda – Jan Hořejší + 4
|1,18 – 3,79
|1 vs. 5, open
|Michal Kotalík – Tomáš Pollák
|1,10 – 4,66
|Cage box, open
|Angeli Mangombe – Gabriela Žaludová
|1,50 – 2,25
|K1, 61 kg
|Alexander Cverna – František Dirda
|1,23 – 3,35
|Cage box, open
|Josef Škop – Pavel Albrecht
|1,45 – 2,37
|Cage box, 77 kg
|René Blahovský – Patrik Jevický
|1,45 – 2,37
|MMA, 95 kg
|Malej Zmijozel – Prcalík
|1,04 – 6,69
|MMA, 66 kg
|Marek Valášek – Král Pablo/Bourák
|–
|1 vs. 2, Cage box
|Marek Podnikatel – Švejk
|2,46 – 1,42
|MMA, 100 kg
|Jan Rybka – Antonín Hodan
|4,02 – 1,16
|Thai box, 100 kg
|Masaryk/Soyeros – Dužda/Kálai – Rudolf/Drbal
|1,75 – 8,00 – 2,15
|2 vs. 2 vs. 2, Thai box
Uvedené kurzy se mohou do startu zápasu ještě měnit.
Vstupenky na Clash of the Stars 17 v Ústí, lístky
Na Clash 17 jsou stále k sehnání i vstupenky, je pravděpodobné, že se akce nakonec vyprodá. Nejlevnější lístky jsou nyní k dispozici za 1 499 Kč.
Prodej je dostupný na Ticketportalu zde.
Kde sledovat živý přenos Clash 17?
Možností, jak sledovat přímý přenos z galavečeru Clash 17, není mnoho. Můžete být buď přímo na místě v Ústí nad Labem, nebo si zakoupit oficiální PPV (pay-per-view) na webu Clashe. Cena začíná na 369 Kč.
Úvodní dva zápasy lze sledovat zdarma na YouTube kanále organizace Clash MMA. Sízkové kanceláře přenosy nenabízí, můžete si u nich ale vsadit.