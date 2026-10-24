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Clash 17 Kocián vs. Fenin: Karta, program, kde sledovat a kurzy

Kamil Jurek
  21:30

Jakkoli její turnaje bývají přehlídkou bizarností, stala se organizace Clash of the Stars fenoménem. | foto: Facebook Clash of the Stars

MMA organizace Clash pořádá už 17. turnaj, který proběhne 24. října 2026 v Ústí nad Labem. Hlavním duelem je zápas Martin Kocián vs. Martin Fenin, vsaďte si na něj i všechny ostatní duely s bonusem za registraci.
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MMA Clash 17: datum, kdy je turnaj a kde se koná

17. turnaj organizace Clash míží do Ústí nad Labem, na Zimním stadionu uvidíme bizarní i sportovní zápasy z řad influencerů a jiných známých tváří. Galavečer je na programu v sobotu 24. října 2026, hlavním duelem je Martin Kocián vs. Martin Fenin.

Karta obsahuje celkem 14 zápasů, jediným zápasem o pás je duel „Malého Zmijozela“ proti „Prcalíkovi“, výškově handicapovaných bojovníků. Proto mohou získat tzv. mini belt.

Clash 17 – informace
Datum:sobota 24. října 2026 od 18:00
Dějiště:Zimní stadion Ústí nad Labem
Karta:celkem 13 zápasů
Kurzy:u Tipsportu zde
Hlavní zápas:Kocián vs. Fenin
Živý přenos:přes oficiální PPV

Clash 17: karta (fight card) a sázkové kurzy

Fightcard pro Clash of the Stars 17 v Ústí je skutečně nabitá, fanoušci se opět dočkají i bizarních duelů. Nechybí tedy zápas jednoho proti dvěma, Karlos Benda jde dokonce proti pěti soupeřům a připraven je i týmový duel 2 vs. 2 vs. 2.

Jako hlavní zápas byl tentokrát určen duel zpěváka Martina Kociána z Luneticu proti bývalému fotbalistovi Martinu Feninovi, na programu ale jsou i kvalitnější souboje, kdy jsou do akce například Josef „Tyson“ Škop, Alexander Cverna, Michal Kotalík nebo Antonín Hodan. Uvidíme i jeden dívčí zápas.

Clash 17 MMA v Ústí – karta zápasů a kurzy
ZápasKurzyDisciplína, váha
Martin Kocián – Martin Fenin1,17 – 3,90MMA, 84 kg
Pali Hari – Žralok1,40 – 2,30Street fight, 120 kg
Karlos Benda – Jan Hořejší + 41,18 – 3,791 vs. 5, open
Michal Kotalík – Tomáš Pollák1,10 – 4,66Cage box, open
Angeli Mangombe – Gabriela Žaludová1,50 – 2,25K1, 61 kg
Alexander Cverna – František Dirda1,23 – 3,35Cage box, open
Josef Škop – Pavel Albrecht1,45 – 2,37Cage box, 77 kg
René Blahovský – Patrik Jevický1,45 – 2,37MMA, 95 kg
Malej Zmijozel – Prcalík1,04 – 6,69MMA, 66 kg
Marek Valášek – Král Pablo/Bourák1 vs. 2, Cage box
Marek Podnikatel – Švejk2,46 – 1,42MMA, 100 kg
Jan Rybka – Antonín Hodan4,02 – 1,16Thai box, 100 kg
Masaryk/Soyeros – Dužda/Kálai – Rudolf/Drbal1,75 – 8,00 – 2,152 vs. 2 vs. 2, Thai box

Uvedené kurzy se mohou do startu zápasu ještě měnit.

Vstupenky na Clash of the Stars 17 v Ústí, lístky

Na Clash 17 jsou stále k sehnání i vstupenky, je pravděpodobné, že se akce nakonec vyprodá. Nejlevnější lístky jsou nyní k dispozici za 1 499 Kč.

Prodej je dostupný na Ticketportalu zde.

Kde sledovat živý přenos Clash 17?

Možností, jak sledovat přímý přenos z galavečeru Clash 17, není mnoho. Můžete být buď přímo na místě v Ústí nad Labem, nebo si zakoupit oficiální PPV (pay-per-view) na webu Clashe. Cena začíná na 369 Kč.

Úvodní dva zápasy lze sledovat zdarma na YouTube kanále organizace Clash MMA. Sízkové kanceláře přenosy nenabízí, můžete si u nich ale vsadit.

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