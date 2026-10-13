Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Clash 17 Ústí nad Labem: Karta, program, výsledky a kurzy

Kamil Jurek
  11:14

Jakkoli její turnaje bývají přehlídkou bizarností, stala se organizace Clash of the Stars fenoménem. | foto: Facebook Clash of the Stars

MMA organizace Clash pořádá už 17. turnaj, který proběhne 24. října 2026 v Ústí nad Labem. Hlavním duelem je zápas Martin Kocián vs. Martin Fenin, vsaďte si na něj i všechny ostatní duely s bonusem za registraci.

MMA Clash 17: datum, kdy je turnaj a kde se koná

17. turnaj organizace Clash míží do Ústí nad Labem, na Zimním stadionu uvidíme bizarní i sportovní zápasy z řad influencerů a jiných známých tváří. Galavečer je na programu v sobotu 24. října 2026, hlavním duelem je Martin Kocián vs. Martin Fenin.

Karta obsahuje celkem 14 zápasů, jediným zápasem o pás je duel „Malého Zmijozela“ proti „Prcalíkovi“, výškově handicapovaných bojovníků. Proto mohou získat tzv. mini belt.

Clash 17 – informace
Datum:sobota 24. října 2026 od 18:00
Dějiště:Zimní stadion Ústí nad Labem
Karta:celkem 14 zápasů
Kurzy:u Tipsportu zde
Hlavní zápas:Kocián vs. Fenin
Živý přenos:přes oficiální PPV

Clash 17: karta (fight card) a sázkové kurzy

Fightcard pro Clash of the Stars 17 v Ústí je skutečně nabitá, fanoušci se opět dočkají i bizarních duelů. Nechybí tedy zápas jednoho proti dvěma, Karlos Benda jde dokonce proti pěti soupeřům a připraven je i týmový duel 2 vs. 2 vs. 2.

Jako hlavní zápas byl tentokrát určen duel zpěváka Martina Kociána z Luneticu proti bývalému fotbalistovi Martinu Feninovi, na programu ale jsou i kvalitnější souboje, kdy jsou do akce například Josef „Tyson“ Škop, Alexander Cverna, Michal Kotalík nebo Antonín Hodan. Uvidíme i jeden dívčí zápas.

Clash 17 MMA v Ústí – karta zápasů a kurzy
ZápasKurzyDisciplína, váha
Martin Kocián – Martin Fenin1,28 – 3,03MMA, 84 kg
Pali Hari – Žralok1,33 – 2,52Street fight, 120 kg
Karlos Benda – Psycho Michal + 41,15 – 4,141 vs. 5, open
Michal Kotalík – Tomáš Pollák1,15 – 3,57Cage box, open
Angeli Mangombe – Tereza Osladilová1,75 – 1,85K1, 61 kg
Alexander Cverna – František Dirda1,27 – 3,09Cage box, open
Josef Škop – Pavel Albrecht1,67 – 1,95Cage box, 77 kg
René Blahovský – Patrik Jevický1,65 – 1,98MMA, 95 kg
Malej Zmijozel – Prcalík1,04 – 6,69MMA, 66 kg
Natan Marcoń – Král Pablo/Bourák1,12 – 4,111 vs. 2, Cage box
Marek Valášek – Jaroslav Kotlár1,32 – 2,83MMA, 120 kg
Marek Podnikatel – Švejk2,25 – 1,50MMA, 100 kg
Jan Rybka – Antonín Hodan3,60 – 1,20Thai box, 100 kg
Masaryk/Soyeros – Dužda/Kálai – Rudolf/Drbal1,95 – 5,50 – 1,952 vs. 2 vs. 2, Thai box

Uvedené kurzy se mohou do startu zápasu ještě měnit.

Vstupenky na Clash of the Stars 17 v Ústí, lístky

Na Clash 17 jsou stále k sehnání i vstupenky, je pravděpodobné, že se akce nakonec vyprodá. Nejlevnější lístky jsou nyní k dispozici za 1 499 Kč.

Prodej je dostupný na Ticketportalu zde.

Kde sledovat živý přenos Clash 17?

Možností, jak sledovat přímý přenos z galavečeru Clash 17, není mnoho. Můžete být buď přímo na místě v Ústí nad Labem, nebo si zakoupit oficiální PPV (pay-per-view) na webu Clashe. Cena začíná na 369 Kč.

Úvodní dva zápasy lze sledovat zdarma na YouTube kanále organizace Clash MMA. Sízkové kanceláře přenosy nenabízí, můžete si u nich ale vsadit.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Sabah – Slavia v TV: Kde sledovat Ligu mistrů, sestavy, kurzy a statistiky

Fotbal Liga mistrů Slavia Praha - Lens 2:3

Fotbalisty Slavie čeká ve druhém kole ligové fáze Ligy mistrů zápas v Ázerbájdžánu. Na Olympijském stadionu v Baku se v úterý 13. října utkají se Sabahem, který patří mezi největší outsidery soutěže....

13. října 2026  11:38

Clash 17 Ústí nad Labem: Karta, program, výsledky a kurzy

Jakkoli její turnaje bývají přehlídkou bizarností, stala se organizace Clash of...

MMA organizace Clash pořádá už 17. turnaj, který proběhne 24. října 2026 v Ústí nad Labem. Hlavním duelem je zápas Martin Kocián vs. Martin Fenin, vsaďte si na něj i všechny ostatní duely s bonusem...

13. října 2026  11:14

WTA Wuhan 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Karolína Muchová se loučí s fanoušky v Pekingu.

Poslední letošní tenisový turnaj kategorie WTA 1000 je tady. Hraje se v čínském Wu-chanu od 12. do 18. října 2026, v akci je několik českých tenistek. Sledujte zápasy živě online.

13. října 2026  10:18

Davos – Liberec: Kde sledovat hokejovou Ligu mistrů živě a kurzy

Momentka z utkání Liberec - Karlovy Vary.

Hokejisté Liberce zakončí základní část Ligy mistrů ve středu 14. října na ledě švýcarského Davosu. Bílým Tygrům patří před posledním kolem 16. místo a v boji o postup do osmifinále potřebují...

13. října 2026

Tour of Guangxi 2026: Program, trasa etap, favorité a sázkové kurzy

Tom Pidcock z týmu Pinarello Q36.5 dojíždí do cíle 13. etapy Tour de France.

Cyklistickou sezonu mužské UCI WorldTour uzavře etapový závod Tour of Guangxi, který se v Číně uskuteční od 13. do 18. října 2026. Na programu je šest etap, mezi favority na celkové vítězství patří...

13. října 2026

Horníček proti nejhoršímu útoku ligy. Na výhru Newcastlu s nulou je kurz 3,98

Brankář Newcastlu Lukáš Horníček se raduje z gólu svého týmu.

Šesté kolo anglické Premier League uzavře v pondělí 12. října souboj Coventry s Newcastlem. Domácí nováček v minulém utkání po čtyřech porážkách poprvé zvítězil, Newcastle má na kontě osm bodů a drží...

12. října 2026  9:58,  aktualizováno  21:24

OKTAGON 95 Karlovy Vary: Karta, program, výsledky, kurzy, kde sledovat

Patrik Kincl obhájil pás šampiona střední váhy Oktagonu.

MMA organizace OKTAGON je tady s dalším, v pořadí už 95. turnajem. V sobotu 17. října 2026 jej hostí karlovarská Mattoni Arena, sledujte všechny zápasy v přímém přenosu.

12. října 2026  16:29

Kincl vs. Humburger na Oktagonu 95: Kurzy a kde sledovat živě

Patrik Kincl bude v sobotu 20. května zápasit v O2 areně s Karlosem Vémolou o...

Hlavním zápasem MMA turnaje Oktagon 95 je Patrik Kincl vs. Dominik Humburger. Duel ve střední váze je na programu 17. října 2026 před půlnocí, sledujte jej v přímém přenosu online.

12. října 2026  16:23

Mistrovství světa v judu 2026 Baku: Program, výsledky, Češi a kde sledovat živě

Z filmu Jemný rváč

Ázerbájdžánské Baku hostilo od 4. do 11. října mistrovství světa v judu 2026. V National Gymnastics Areně se o medaile utkalo více než 630 judistů z 96 zemí. Česko reprezentovala šestičlenná výprava,...

12. října 2026  16:01

Kolem Lombardie 2026: trasa, favorité, startovní listina a kde sledovat

Remco Evenepoel slaví výhru v 15. etapě Tour de France.

V sobotu 10. října 2026 se uskutečnil jubilejní 120. ročník prestižního cyklistického závodu Kolem Lombardie (Il Lombardia). Poslední z pěti Monumentů sezony, přezdívaný „Klasika padajícího listí“,...

12. října 2026  15:45

Pardubice – Växjö: Kde sledovat hokejovou Ligu mistrů živě, sázkové kurzy

Hokejisté Pardubic se radují z úvodní branky proti Třinci.

Hokejisté Pardubic zakončí základní část Ligy mistrů domácím zápasem proti švédskému Växjö Lakers. Utkání 6. kola se hraje v úterý 13. října od 18:00. Dynamo už má postup do osmifinále jistý, v...

12. října 2026  15:36

Šipky 2026: přehled PDC turnajů, kalendář, program a výsledky

Luke Littler s trofejí pro vítěze World Matchplay.

Šipky patří k velmi sledovaným sportům. Organizace PDC pořádá během celého roku spoustu turnajů – podívejte se na kalendář, dělení turnajů, vítěze i kde sledovat přímé přenosy. Na akcích můžeme vídat...

12. října 2026  11:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.